“Sport Bild” informuje, że Milot Rashica chcę trafić do klubu z Lipska, odrzucając przy tym zainteresowanie Liverpoolu oraz Milanu.

W ostatnim czasie media donosiły, że Kosowianin opuści Werder Brema. Sporo dyskutowano na temat jego odejścia do trzeciej siły Bundesligi, czyli RB Lipsk. Wszystko wskazuje na to, że sam piłkarz także chciałby trafić do zespołu prowadzonego przez Juliana Nagelsmanna.

Lider

24-latek w zakończonym już sezonie na niemieckich boiskach spisywał się zdecydowanie najlepiej ze swojego zespołu. W 28 spotkaniach Bundesligi, w których wystąpił zdobył osiem bramek i zanotował siedem asyst. W obu statystykach był liderem w drużynie Werderu Brema, chociaż w trafieniach dorównał mu jeszcze Yuya Osako. Jednak dobre występy Kosowianina nie przełożyły się na formę całego zespołu. Klub z Bremy do końca musiał walczyć o utrzymanie w elicie. Udało mu się to dopiero po zwycięstwie w barażach nad 1. FC Heidenheim.

Komplikacje

Problemem przenosin skrzydłowego do drużyny Lipska może być jego wycena. “Sport Bild” donosi, że włodarze Bremeńczyków żądają za swojego zawodnika 20 milionów euro, czego nie nie jest w stanie spełnić szefostwo RB Lipsk.