Branża zakładów bukmacherskich stale się rozwija, bukmacherzy by przyciągnąć nowych graczy muszą zatem regularnie rozszerzać swoją ofertę i oferować graczom korzystne promocje oraz bonusy. Niezależnie czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z zakładami bukmacherskimi lub czy jesteś już wprawionym typerem, który zakłada swoje kolejne konto, zapewne z chęcią przyjmiesz od buka dodatkowe środki do gry na start. Dzisiaj przyjrzymy się bonusowi powitalnemu jaki oferuje nam bukmacher Fortuna.

Fortuna zakłady bukmacherskie – informacje ogólne

Fortuna zakłady bukmacherskie to jeden z najpopularniejszych i największych legalnych bukmacherów na naszym rynku. Fortuna może pochwalić się ponad 20 letnim doświadczeniem nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy Wschodniej. Bukmacher ten oferuje nam możliwość zawierania zakładów poprzez stronę internetową www.efortuna.pl, aplikację mobilną czy także w punktach stacjonarnych na terenie całego kraju. Stały rozwój oferty, podążanie za najnowszymi trendami oraz wspieranie polskiego sportu sprawiły, że bez wątpienia Fortuna jest marką rozpoznawalną nie tylko przez pasjonatów sportu, ale również i przez laików.

Bonus powitalny w Fortunie

Każdy z bukmacherów oferuje nam różne bonusy na start. Jednakże Fortuna bonus powitalny wyróżnia się na tle konkurencji dosyć wyraźnie. Ze względu na sporą ilość buków na rynku, bukmacherzy muszą coraz częściej wykazywać się kreatywnością, mało kogo bowiem zadowoli zwykły bonus na start w postaci freebetu czy samego zakładu bez ryzyka. Fortuna swoim bonusem powitalnym można powiedzieć wyznacza nowy standard w dziedzinie promocji na start. Za założenie konta na www.efortuna.pl gracz otrzymuje nie jeden, a aż trzy różne bonusy! W ramach tej promocji bukmacher oferuje nam:

– zakład bez ryzyka do 200 pln

– bonus od depozytu 100% do 2000 pln

– freebet 20 pln na start przyznawany w punktach FKP, które można wymienić na zakłady

Jak otrzymać Fortuna bonus powitalny?

Aktywacja bonusu powitalnego Fortuny jest bardzo prosta. Pierwszą rzeczą, którą trzeba wykonać jest oczywiście rejestracja na stronie bukmachera. Fortuna bonus powitalny zostanie nam przyznany po przeprowadzeniu pełnej rejestracji i weryfikacji konta. Procedura zakładania konta jest prosta i przyjemna, po kliknięciu w zakładkę „rejestracja” znajdującą się w prawnym górnym rogu strony, zostaniemy przekierowani do formularza z danymi. Przy wypełnianiu go warto pamiętać, by w okienku „kod promocyjny” wpisać nasz kod: GRAMGRUBO125. Każdy z bonusów ma swoje własne zasady obrotu i aktywacji, które zostaną omówione poniżej.

Fortuna bonus powitalny – zakład bez ryzyka do 200 pln

Zakład bez ryzyka do 200 pln jest pierwszą z promocji wchodzących w skład bonusu powitalnego w Fortunie. Bonusem tym objęty jest pierwszy kupon jaki zostanie zawarty przez użytkownika po dokonaniu rejestracji. W przypadku przegranej, bonus zostanie nam zwrócony na konto w wysokości odpowiadającej równowartości stawki postawionego przez nas kuponu objętego tą promocją. Oczywiście maksymalna wartość bonusu wynosi 200 pln. Co istotne promocja ta łączy się z freebetem na start 20 pln, który otrzymujemy po dokonaniu rejestracji. Zasady Fortuna bonus powitalny – zakład bez ryzyka 200 pln:

Bonusem zostanie objęty pierwszy zakład po dokonaniu rejestracji o wartości maksymalnej 200 pln. Zdarzenie na kuponie objętym promocją musi zostać rozstrzygnięte w ciągu 30 dni od dnia zawarcia kuponu. Każdy gracz może skorzystać z tej promocji tylko jeden raz. W ramach bonusu gracz może zawrzeć zakład na dowolne zdarzenie z wyłączeniem zakładów na zdarzenia z sekcji Sporty Wirtualne. W przypadku przegranej konieczny jest tylko jednokrotny obrót bonusem bez żadnych ograniczeń czasowych i kursowych.

Fortuna bonus powitalny – bonus od depozytu 100% do 2000 pln

Bonus od depozytu 100% do 2000 pln to bez wątpienia robiąca największe wrażenie promocja wchodząca w skład pakietu Fortuna bonus powitalny. Dzięki temu bonusowi dostaniemy 100% od wartości pierwszego depozytu dokonanego po aktywacji bonusu. W przypadku tego bonusu powitalnego Fortuna wymaga od nas akceptacji go w zakładce „Bonusy” na naszym koncie, do której możemy się dostać poprzez kliknięcie na nazwę naszego konta znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Mnożnik bonusu oraz kwota maksymalna, od której jest on naliczany mogą nam zapewnić naprawdę ogromną ilość środków do gry. Jednakże Fortuna bonusy powitalny – bonus od depozytu 100% do 2000 pln ma o wiele bardziej restrykcyjne zasady obrotu i aktywacji niż inne bonusy powitalne Fortuny:

Po akceptacji bonusu gracz ma 3 dnina dokonanie pierwszego depozytu. W ciągu 4 dniod dokonania wpłaty gracz musi postawić swój pierwszy zakład. Obrót bonusem musi nastąpić w ciągu 30 dni. Bonus musi zostać obrócony w tym czasie czterokrotnie. Kupon spełniający warunki do obrotu musi zawierać:

– minimum 3 zdarzenia

– jego minimalny kurs całkowity musi wynosić 1.60

Do wymaganego obrotu nie zostaną zaliczone zakłady wcześniej wypłacone (opcja Early cash – out) oraz zakłady anulowane lub unieważnione. Gracz może skorzystać z tego bonusu powitalnego Fortuny wyłącznie raz – tj. przy pierwszej rejestracji.

Fortuna bonus powitalny – freebet 20 pln na start

Fortuna bonus powitalny – freebet 20 pln na start przyznawany jest graczowi bez konieczności dokonania depozytu! Bukmacher zatem oferuje nam już na samym początku środki do gry zupełnie za darmo. Ten bonus powitalny Fortuny przyznawany nam jest w formie punktów FKP – 2800 punktów, które otrzymamy odpowiada równowartości 20 pln. Jakie są zasady tego bonusu oraz jak go otrzymać?

Dokonaj pełnej rejestracji na stronie www.efortuna.pl– kliknij w zakładkę rejestracja oraz wypełnij formularz z danymi osobowymi. Pamiętaj, masz 28 dni na dokonanie pełnej weryfikacji swojego konta. Po przeprowadzeniu pełnej rejestracji konta, Fortuna bonus powitalny – freebet 20 pln na start zostanie w ciągu 3 dni przydzielony na twoje iKonto. By postawić kupon za punkty FKP przydzielone przez Fortunę w ramach tego bonusu powitalnego, określ za ile PLN chcesz zagrać kupon oraz zaznacz okienko „do zapłaty XXX punkty”. Komputer automatem obliczy wartość punktów odpowiadającą kwocie zakładu. W wypadku wygranej, środki pojawią się na saldzie głównym już jako pieniądze, a nie punkty do gry. Bukmacher Fortuna nie przewidział dla tego bonusu powitalnego żadnych specjalnych wymagań dotyczących ilości zdarzeń na kuponie czy minimalnego kursu. By móc wypłacić środki, konieczny jest jednokrotny obrót bonusem.

Dla wielu 20 pln freebetu to niedużo, jednak cały czas są to zupełnie darmowe środki, które otrzymujemy za samą rejestrację. Brak konieczności dokonania depozytu z pewnością zachęci wielu graczy zaczynających swoją przygodę z zakładami sportowymi, pierwsze kroki bywają trudne, dlatego możliwość gry bez obowiązku wnoszenia własnego wkładu może okazać się bardzo kusząca. Fortuna bonus powitalny – freebet 20 pln na start to miły dodatek do całego pakietu składającego się na Fortuna bonus powitalny, chyba nie ma takiej osoby, która nie lubi dostawać czegoś zupełnie za darmo. Co istotne, w przeciwieństwie do wielu freebetów oferowanych na rynku, w tym wypadku gracz nie jest zmuszony do postawienia kuponu z wykorzystaniem całego bonusu powitalnego naraz.

Bonus powitalny w Fortunie – zalety

Pełen pakiet bonusów składających się na bonus powitalny w Fortunie zapewnia nam naprawdę spory zastrzyk środków do gry. Warto też zaznaczyć, że warunki obrotu każdej oddzielnej promocji są bardzo przejrzyste i niewymagające. Fortuna oferuje nam w swoim bonusie powitalnym niemal wszystko czego oczekiwalibyśmy od bukmachera. Dzięki bonusowi powitalnemu możemy spróbować swoich sił w bukmacherce bez konieczności wnoszenia własnego wkładu. Ponadto możemy zaryzykować kuponem za większą stawkę bez obaw, że stracimy jednorazowo dużo gotówki. Bonus 100% od pierwszego depozytu do kwoty 2000 pln również robi spore wrażenie, warunki jego obrotu nie są już tak łatwe, jednak zważywszy na bardzo dużą kwotę maksymalną tego bonusu powitalnego od Fortuny i łagodne restrykcje dotyczące kuponów podlegających obrotowi, cały czas należy uznać ten bonus powitalny za bardzo korzystny.

Fortuna bonus powitalny traktuje jako ważną i integralną część swojej oferty, z pewnością dzięki tak wielu korzyściom jakie bukmacher oferuje nam już na starcie, warto zdecydować się na założenie konta u tego buka.

Pytania i odpowiedzi

Jakie są najczęściej zadawane pytania w kontekście bonusu powitalnego w Fortunie? Oto one wraz z odpowiedziami.

Czy warto skorzystać z bonusu powitalnego w Fortunie?

Tak, warto skorzystać z bonusu powitalnego w Fortunie. Aż 3 bonusy wchodzące w jego skład zagwarantują nam dużo środków do gry.

Czy warunki obrotu bonusu powitalnego od Fortuny są wymagające?

Nie, każdy z bonusów składających się na bonus powitalny w Fortunie ma swoje własne warunki obrotu, jednakże w każdym z nich są one bardzo proste i dogodne.

Jak wypada bonus powitalny Fortuny na tle konkurencji?

Bonus powitalny Fortuny wyróżnia na tle konkurencji złożoność, ilość możliwych do otrzymania środków do gry oraz przejrzyste i przyjazne zasady obrotu.