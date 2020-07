Waldemar Sobota nie przedłuży kontraktu z FC St. Pauli. O jego odejściu poinformował niemiecki klub, który podziękował zawodnikowi za grę.

Potwierdziły się ostatnie doniesienia mediów, Waldemar Sobota pożegnał się z drugoligowym zespołem. Wygasająca umowa nie została przedłużona.

Lieber Waldi, wir haben in den letzten 5,5 Jahren viel mit Dir erlebt. Wir haben Dich als Sportler und als Menschen kennen- und schätzen lernen dürfen. Wir wünschen Dir auf Deinem weiteren Weg alles Gute! Du bleibst ein gern gesehener Gast am #Millerntor. 🤎🤍#fcsp | #sobota pic.twitter.com/g7271Wrawp — FC St. Pauli (@fcstpauli) July 15, 2020

Długa przygoda

Pomocnik trafił do niemieckiego zespołu w styczniu 2015 roku, lecz początkowo był on tylko wypożyczony z FC Brügge. Po spędzeniu półtora roku udał się do St. Pauli na stałe. W barwach tego klubu wystąpił w 148 spotkaniach, zdobywając piętnaście bramek i notując tyle samo asyst. Liczba rozegranych meczów jest rekordem klubu wśród zagranicznych zawodników. Poza Sobotą z zespołu odchodzi Johannes Flum. Obu piłkarzom podziękował dyrektor sportowy – Andreas Bornemann.

– Chciałbym podziękować Waldiemu i Flumiemu za ich poświęcenie dla klubu w ostatnich latach. Życzę im wszystkiego najlepszego w dalszej karierze – powiedział.

Co dalej?

Ostatnio sporo mówiło się w kontekście powrotu 33-latka do Śląska Wrocław. Transfer do zespołu z Wrocławia miałby wartość sentymentalną, gdyż pomocnik przez trzy lata był zawodnikiem tej drużyny. Jednakże z pewnością piłkarzem zainteresowana jest większa ilość klubów.