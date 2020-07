“Sport Mediaset” informuje, że Inter Mediolan jest gotowy sprzedać pomocnika Christiana Eriksena, który przyszedł do klubu zimą tego roku.

Eriksen do Włoch trafił z Tottenhamu, w którym nie chciał przedłużyć wygasającego kontraktu. Włodarze Interu wykorzystali nadarzającą się okazję i zakupili zawodnika za 20 milionów euro.

Spore oczekiwania

Transfer środkowego pomocnika uważany był za ruch bliski perfekcji. 28-latek już wcześniej potrafił rozgrywać kapitalne spotkania w barwach “Kogutów” i reprezentacji swojego kraju. Dodatkowo zaletą tego ruchu była stosunkowo niska cena. Jednak przygoda z włoskim klubem jak do tej pory nie należy do udanych. W jedenastu spotkaniach Serie A Duńczyk tylko raz trafiał do siatki, lecz co gorsza zanotował tylko dwie asysty. Z pewnością większość sympatyków Interu oczekiwała więcej po swoim pomocniku.

Odejście

Według informacji “Sport Mediaset” Inter Mediolan oczekiwałby kwoty 60 milionów euro za swojego piłkarza. Cena wydaje się wygórowana, biorąc pod uwagę ciężkie czasy dla wielu klubów, ale także aktualną formę Duńczyka.