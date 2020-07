Czyżby tylko rok miała potrwać przygoda Luquinhasa z Legią Warszawa? Jak informuje “Przegląd Sportowy” piłkarzem zainteresowany jest jeden z arabskich klubów.

Kontrakt zawodnika z Legią wygasa w 2022 roku. Luquinhas jest wyceniany przez portal “Transfermarkt” na 1,2 miliona euro.

Ważny gracz drużyny

Brazylijczyk wystąpił w rozgrywkach Ekstraklasy w 35. meczach. Strzelił w nich pięć bramek oraz zaliczył osiem decydujących podań. Do wczorajszego spotkania z Lechią Gdańsk pomocnik zagrał więc we wszystkich meczach ligowych. Widać więc, że piłkarz jest ważną postacią w drużynie ze stolicy i cieszy się dużym zaufaniem ze strony trenera Aleksandara Vukovicia.

Transfer w stylu Carlitosa?

Gdyby Luquinhas zdecydował się na odejście z Legii, byłaby to podobna transakcja do tej, która stała się udziałem Carlitosa. Hiszpan we wrześniu 2019 roku trafił do Al-Wahda FC, klubu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich