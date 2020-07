“The Sun” informuje, że Paul Pogba wkrótce powinien podpisać nowy pięcioletni kontrakt z drużyną Manchesteru United.

Jeszcze kilka miesięcy temu sytuacja związana z pozostaniem środkowego pomocnika w klubie z Old Trafford była dramatyczna. 27-latek podobno miał zamiar opuścić dotychczasowy zespół.

Powrót

Pogba trafił do Manchesteru w 2009 roku, odchodząc z francuskiego Le Havre, gdzie występował w drużynach juniorskich. Jednak za pierwszym razem przygoda z angielskim klubem nie trwała zbyt długo, gdyż już trzy lata później zasilił szeregi Juventusu. Właśnie w barwach włoskiego zespołu rozkwitł na jednego z najlepszych środkowych pomocników. Włodarze popularnych “Czerwonych Diabłów” szybko zapragnęli powrotu Francuza. Hitowy transfer stał się faktem w 2012 roku, kiedy to za około 105 milionów euro Pogba został zawodnikiem Manchesteru United. Do tej pory wystąpił w 157 meczów w koszulce tego klubu, zdobywając przy tym 34 bramek oraz notując 40 asyst.

Kolejny rozdział

Niewątpliwie Francuz to jedna z najważniejszych postaci zespołu prowadzonego przez Ole Gunnara Solskjaera, więc nowa umowa byłaby potwierdzeniem sporych ambicji, jakie ma klub z Manchesteru. Według “The Sun” kontrakt miałby obowiązywać do końca czerwca 2025 roku.