AFC Ajax poinformował o tym, że nowym zawodnikiem tejże drużyny został Mohammed Kudus. 19-latek ostatni sezon spędził w duńskim klubie FC Nordsjælland.

Transfer, o którym spekulowano w ostatnim czasie, stał się faktem. Klub z Amsterdamu podpisał kontrakt z ghańskim napastnikiem. Kwota transferu wyniosła 9 milionów euro.

🇬🇭 x ⭐️⭐️⭐️ Welcome to your new dream, Mohammed! #KudusDream — AFC Ajax (@AFCAjax) July 16, 2020

Spore umiejętności

Kudus w tym sezonie wystąpił w 27 spotkaniach, w których trafiał do siatki 11 raz oraz dodatkowo zanotował asystę. Na swoim koncie ma także dwa występy w reprezentacji Ghany, zdobywając w nich jedną bramkę. Zespół Ajaksu będzie drugim europejskim klubem w karierze młodego chłopaka. Wcześniej grał się w ojczyźnie.

Transfer

19-latek związał się kontraktem z holenderskim zespołem, który obowiązywać ma do końca czerwca 2025 roku. Kwota otrzymana przez FC Nordsjælland jest drugim największym zarobkiem w historii klubu. Najdroższym nabytkiem kilka lat temu okazał się Emre Mor odchodzący do ekipy Borussii Dortmund za 9,75 miliona euro. Kudus to trzeci transfer Ajaksu tego lata. Wcześniej pozyskali Antony’ego i Maartena Stekelenburga.