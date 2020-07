Ciekawe doniesienia z Włoch. “Sky Sport Italia” informuje, że Andrea Pirlo ma zostać trenerem zespołu Juventusu do lat 23.

Niewątpliwie dla kibiców “Starej Damy” byłaby to świetna informacja, gdyż były pomocnik przez lata stanowił o sile klubu z Turynu. Jednak tym razem to on wcieliłby się w mentora i nauczyciela dla młodych adeptów drużyny mistrza Włoch.

Rola

Andrea miałby pełnić funkcję trenera zespołu do lat 23, a pomagać w prowadzeniu drużyny miałby Roberto Baronio, który prowadził ostatnio w Primaverze zespół Napoli. Z kolei była gwiazda Juve ma zastąpić na tym stanowisku Fabio Pecchię, który nie zdołał awansować z drużyną do Serie B. Według “Sky Sport Italia” Pirlo dogadał się z klubem i niebawem powrót zostanie oficjalnie ogłoszony.

Legenda włoskich boisk

41-latek jako piłkarz trafił do Juventusu w 2011 roku, odchodząc po wielu latach z Milanu. W czasie gry dla klubu z Turynu udało mu się wystąpić w 164 meczach, zdobywając w nich 19 bramek oraz notując 38 asyst. Wraz z Juve sięgał czterokrotnie po tytuł mistrza Włoch.