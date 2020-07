Gołym okiem widać, że formacją, która w Chelsea najbardziej wymaga wzmocnień jest defensywa. Londyńczycy zamierzają kupić zawodnika West Hamu, Declana Rice’a.

“The Blues” w transakcję mogą włączyć któregoś ze swoich piłkarzy. “Football Insider” wymienia trzy nazwiska.

Chelsea chce zniwelować koszty

Aby nieco obniżyć cenę kupna angielskiego piłkarza, klub ze Stamford Bridge zamierza zaoferować “Młotom” Fikayo Tomoriego, Kurta Zoumę lub Michy’ego Batshuayi. Jeśli chodzi o Tomoriego, w grę wchodzi jedynie roczne wypożyczenie.

Lider West Hamu

Declan Rice to jedna z najjaśniejszych postaci w drużynie West Hamu w ostatnich latach. Piłkarz mogący grać zarówno na pozycji stopera, jak i defensywnego pomocnika, wystąpił w tym sezonie w 35. meczach Premier League. Co ciekawe, Rice jest wychowankiem Chelsea. Zawodnik trafił do West Hamu w 2013 roku, w wieku 14. lat.