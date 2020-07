Szwajcarski obrońca w najbliższych tygodniach może zmienić pracodawcę. W grę wchodzi powrót do niemieckiej Bundesligi.

Ricardo Rodriguez powrócił do Milanu z wypożyczenia w PSV Eindhoven. W drużynie z Mediolanu będzie mu ciężko wywalczyć miejsce w składzie, ponieważ niekwestionowanym zawodnikiem pierwszego składu jest Theo Hernandez. Władze Rossonerich chciałyby sprzedać Szwajcara i w ten sposób pozyskać środki na wzmocnienia.

Powrót do Niemiec?

Pojawiło się zainteresowanie ze strony 3 klubów z Bundesligi. Na stole leżą oferty z Herthy Berlin, Eintrachtu Frankfurt oraz TSG Hoffenheim. Rodriguez występował już w lidze niemieckiej w latach 2011-2017 w barwach Wolfsburga, z którego za 15 mln euro przeszedł do Milanu.

Zły okres w Holandii

27-latek okresu spędzonego na wypożyczeniu do PSV nie zaliczy do udanych. Wystąpił zaledwie w 6 meczach przedwcześnie zakończonego sezonu Eredivisie. W reprezentacji Szwajcarii jego bilans to 71 meczów i 8 bramek. Jego obecny kontrakt potrwa jeszcze przez rok. Przez serwis “Transfermarkt.de” jest wyceniany na kwotę 5,5 mln euro.