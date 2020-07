Problemy nie opuszczają polskiego napastnika. Jak się okazało, podczas meczu ligowego doznał urazu, który wykluczy go z gry.

Łukasz Teodorczyk na pewno miał większe oczekiwania odnośnie swojego pobytu w Udinese Calcio. Napastnik ma problemy z regularną grą w drużynie prowadzonej przez Lukę Gottiego. Przez większą część rozgrywek przegrywa rywalizację z Kevinem Lasagną oraz Stefanem Okaką.

Jak długo potrwa pauza?

Kolejnym problemem Teodorczyka jest kontuzja kolana, której doznał w meczu ligowym. Nie wiadomo jednak, jak długo potrwa pauza Polaka. W środowym spotkaniu z Lazio Rzym wszedł w 68. minucie zastępując Okakę, natomiast o jego urazie media dowiedziały się po końcowym gwizdku. W najbliższych dniach Teodorczyk przejdzie badania specjalistyczne w Rzymie.

Poniżej oczekiwań w Udinese

29-latek do Udinese trafił w sierpniu 2018 roku z belgijskiego Anderlechtu za kwotę 3,5 mln euro. W obecnym sezonie ligi włoskiej wystąpił w 14 meczach i zanotował 1 asystę. Przez cały okres gry w tym klubie dotychczas tylko 1 raz trafił do siatki. Jego bilans w reprezentacji Polski to 19 spotkań i 4 bramki.