Zawodnik Korony Kielce może zmienić klub po spadku do 1. ligi. Media informują o zaskakującym kierunku potencjalnego transferu.

Jednym z wielu piłkarzy, którzy po sezonie opuszczą Kielce, jest Marcin Cebula. Pomocnik nie powinien mieć problemu ze znalezieniem pracodawcy. Pojawiła się oferta z występującej w Serie B Pescary Calcio, natomiast wcześniej spekulowało się o możliwych zakusach ze strony Legii Warszawa, a także innych polskich drużyn. Piłkarz wypowiedział się o swojej przyszłości na łamach “Łączy nas piłka”.

Nawet gdybyśmy się utrzymali, to i tak bym odszedł. Po prostu chcę zmienić otoczenie. Mam nadzieję, że taki krok pomoże mi w rozwoju. Nie żegnam się z Koroną i nie mówię, że tu nie wrócę. Wierzę po prostu, że taka zmiana da mi nowy bodziec. Chciałbym zagrać w Lidze Europy, a marzę o Lidze Mistrzów. To jest jeszcze do zrealizowania. Rozmowy się toczą i raczej zostanę w ekstraklasie. Choć i wyjazd do zagranicznego klubu to jeden z moich celów. Hiszpańska La Liga to kolejne marzenie.