W rozmowie z Marcinem Szczepańskim z “Super Expressu” Aleksandar Vuković odradza szybkiego odejścia do innego klubu Michałowi Karbownikowi.

Karbownik to z pewnością największy objawiony talent PKO Ekstraklasy w ostatnich latach. Od dłuższego czasu jego nazwisko pada w kontekście odejścia do większego zespołu. 19-latek ma szansę na to, aby zostać najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii polskiego klubu.

Trener radzi

We wspomnianej rozmowie szkoleniowiec “Legionistów” radzi zawodnikowi pozostania w drużynie na jeszcze jeden sezon.

– W moim odczuciu jeszcze jeden sezon spędzony w Legii byłby dla niego optymalny. Potwierdziłby to, co pokazywał teraz i zrobiłby krok do przodu. Byłby bardziej gotowy, aby podołać za granicą. Żeby się nie skończyło, że mu tam nie wyjdzie i będzie musiał dłużej potem czekać na swoją szansę. Ostatnio Partizan sprzedał zawodnika z rocznika 2001 do AS Monaco za 10 milionów euro i już go wypożyczył. Są kluby, które stać na kupno zawodnika za niewyobrażalne pieniądze dla nas i czekać na niego dłuższy czas. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. „Karbo” to jest mój dzieciak. Jeśli chodzi o mnie to ja pewnie bym nigdy go nie sprzedał. Niestety, realia są inne – przyznał trener.

Talent

Michał Karbownik w tym sezonie PKO Ekstraklasy wystąpił w 28 spotkaniach, notując siedem asyst. Wystawiany był głównie na pozycji lewego obrońcy, lecz we wcześniejszych latach kariery występował w środku pola.