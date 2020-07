Według “Tuttosport” do pozostania Belottiego w klubie miałby go przekonać tylko nowy kontrakt oraz gwarancja przyszłych występów w europejskich pucharach.

Torino nie należy do czołówki Serie A, więc w najbliższym czasie ciężko przypuszczać, że cel zostanie osiągnięty. W tym sezonie klub z Turynu zajmuje dopiero piętnaste miejsce w tabeli, mając tylko osiem punktów nad miejscem spadkowym.

Mała ikona

26-latek trafił do zespołu Torino latem 2015 roku, odchodząc z US Palermo. Od tego czasu rozegrał 187 spotkań, w których zdobył 92 bramki oraz zanotował 19 asyst. Jest to wynik imponujący, patrząc na to, że z całym zespołem nie zajął wyższej pozycji w Serie A niż siódma lokata. Włoch ma za sobą także występy w drużynie narodowej, w której jak do tej pory strzelił 9 goli.

Transfer

Włoskie media donoszą, że włoskim napastnikiem interesują się Manchester United oraz Inter Mediolan. Jednak oba kluby w przypadku pozyskania zawodnika będzie musiały wyłożyć ponad 40 milionów, gdyż taką kwotę odrzucili włodarze “Torino” już zimą od Fiorentiny.