W meczu 32. kolejki Serie A Inter pokonał na własnym boisku Torino 3:1. Dzięki wygranej piłkarze Antonio Conte zakończyli serię dwóch spotkań bez zwycięstwa.

Inter awansował na drugie miejsce w tabeli. Mediolańczycy mają jednak tyle samo punktów, co trzecie Lazio. Atalanta traci do obu ekip zaledwie punkcik.

W przedziwnych okolicznościach na prowadzenie w dzisiejszym meczu wyszło Torino. Dośrodkowanie z rzutu rożnego wydawało się być banalne do złapania dla takiego boiskowego wygi jak Samir Handanović. Bramkarz Interu popełnił jednak fatalny błąd, wypuszczając piłkę z rąk wprost pod nogi Andrei Belottiego. Włoch tym sposobem strzelił jedną z najłatwiejszych bramek w karierze.

Inter 0-1 Torino (Belotti) scores after being gifted a goal by Handanovic pic.twitter.com/mYgQomFCxt

Inter praktycznie przez całą pierwszą połowę miał sporą przewagę, lecz nie potrafił jej udokumentować bramką. Do przerwy utrzymało się jednobramkowe prowadzenie gości.

Wystarczyło sześć minut drugiej części gry, by wynik zmienił się na korzyść graczy Interu. Najpierw dokładnym zgraniem piłki do Ashley’a Younga popisał się Lautaro Martinez. Anglik po główce napastnika “Nerazzurrich” popisał się mocny strzałem z woleja, nie dając szans na skuteczną interwencję Salvatore Sirigu.

Ashley Young with his 3rd goal of the season for Inter. He does love a volley! #InterTorino pic.twitter.com/4QKEkI6OGi

— Sacha Pisani (@Sachk0) July 13, 2020