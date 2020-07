Jutrzejszy mecz z Eibarem będzie ostatnim występem Santiego Cazorli dla Villarrealu. Piłkarz po sezonie przenosi się do ligi katarskiej.

35-latek znajduje się w wybornej formie. Na wszystkich frontach Hiszpan zdobył 15. bramek i zaliczył 10. asyst.

Cazorla występował w dorosłej karierze między innymi w Maladze czy Arsenalu. Na szerokie wody wypłynął jako zawodnik Villarrealu. w którym grał w latach 2004-2011. Do “Żółtej Łodzi Podwodnej” powrócił w 2018 roku, po straszliwych kontuzjach. Piłkarz pomimo poważnych problemów zdrowotnych błyszczał na boiskach LaLigi. Jego statystyki z obecnego sezonu muszą budzić podziw.

Villarreal have confirmed tomorrow will be Santi Cazorla’s final game for the club.

The 35-year-old magician has 15 goals and 8 assists this season 💛 pic.twitter.com/XNwXIB1UIX

— B/R Football (@brfootball) July 18, 2020