Zaskakujące wieści dochodzą z Hiszpanii. Mistrz kraju może rozpocząć kolejne rozgrywki z nowym szkoleniowcem na ławce.

W czwartkowym spotkaniu Real Madryt pokonał Villarreal i w ten sposób na kolejkę przed końcem sezonu LaLiga, zapewnił sobie mistrzostwo. To niewątpliwa zasługa Zinedine’a Zidane’a, który 2 dni po przypieczętowaniu tytułu zaskoczył kibiców swoimi słowami na konferencji prasowej. Jego przyszłość jest niepewna.

Co dalej?

Nikt nie wie, co się wydarzy. Mam kontrakt, praca tutaj mi się podoba, ale w futbolu nigdy nie wiadomo, co się stanie. W tym sporcie wszystko zmienia się z dnia na dzień – stwierdził trener Królewskich.

Liga Mistrzów w perspektywie

48-latek powrócił na do Madrytu w marcu 2019 roku, na stanowisku menadżera zastąpił wówczas Argentyńczyka Santiago Solariego. Wcześniej pracował w tej roli w klubie z Santiago Bernabeu w latach 2016-2018. Obecny kontrakt Francuza obowiązuje do połowy 2022 roku. W sierpniu jego drużyna przystąpi do rozgrywek Ligi Mistrzów, w 1/8 finału Real zmierzy się z Manchesterem City.