Zaktualizowano listę nominowanych do nagrody Golden Boy 2020

Dziennik “Tuttosport” ogłosił listę 80. piłkarzy nominowanych do nagrody Golden Boy 2020. Pierwotnie kandydatów do zdobycia wyróżnienia było stu.

Z listy usunięto ponad 20. nazwisk. Dodano natomiast kilku nowych graczy.

Wśród dwudziestu zawodników, którzy nie znaleźli się na ostatecznej liście włoskiej gazety, jest choćby piłkarz Borussii Dortmund, Giovanni Reyna. Dodano natomiast między innymi super rezerwowego Bayernu Monachium, Joshuę Zirkzee.

Nagroda “Golden Boy” jest przyznawana od 2003 roku. Pierwszym laureatem został Rafael van der Vaart. W późniejszych latach statuetkę wywalczyli między innymi Wayne Rooney, Leo Messi, Sergio Aguero, Paul Pogba czy Kylian Mbappe. Rok temu zwyciężył Joao Felix. Przypomnijmy, że nagrodę może zdobyć zawodnik, który nie ukończył jeszcze 21. roku życia. Piłkarz musi również występować w Europie.

