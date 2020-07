W przedostatniej kolejce rozgrywek Fortuna 1. Ligi piłkarze GKS-u Bełchatów zremisowali z Puszczą Niepołomice 0:0. Dla obu ekip remis nie może być satysfakcjonujący.

Piłkarze z Niepołomic nie przybliżyli się zbytnio do miejsca gwarantującego grę w barażach o awans do Ekstraklasy. Gospodarze do końca będą musieli walczyć o pozostanie w lidze.

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa była jeszcze w miarę wyrównana. Obie drużyny posiadały piłkę przez 50% czasu gry. Więcej sytuacji stworzyli sobie goście, natomiast kibice nie obejrzeli żadnego celnego strzału. Druga część spotkania to już zdecydowana dominacja piłkarzy Puszczy Niepołomice. W końcu mogliśmy dostrzec, która drużyna walczy o grę w barażach do Ekstraklasy, a która broni się przed spadkiem do II ligi. Cóż jednak z tego, skoro przyjezdni nie potrafili pokonać golkipera GKS-u Bełchatów. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Sytuacja w tabeli

Puszcza do szóstego miejsca, dającego prawo gry w barażach, traci zaledwie punkt. Sęk w tym, że zajmująca tę pozycję Termalica Bruk-Bet Nieciecza swój mecz 33. kolejki rozegra o godzinie 17:40. Jej rywalem będzie GKS Jastrzębie, czyli rywal bełchatowian w walce o utrzymanie. GKS Bełchatów ma na ten moment punkt przewagi nad strefą spadkową, lecz trzy drużyny znajdujące się za ich plecami nie rozegrały jeszcze spotkania w bieżącej kolejce.

GKS Bełchatów – Puszcza Niepołomice (0:0)

GKS Bełchatów: Lenarcik – Szymorek, Magiera, Kołodziejski, Sierczyński, Czajkowski, Flaszka, Wołkowicz, Thiakane, Biel, Winsztal (79. Zdybowicz)

Puszcza: Górski – Cikos, Stefanik, Stępień, Eizenchart, Tomalski, Żytek, Serafin, Klec (64. Żurek), Sitek, Orłowski (74. Uwakwe)