Młody zawodnik może zmienić klub w ekstraklasie. Czy w klubie, do którego jest przymierzany, będzie mógł liczyć na regularną grę?

Paweł Żuk nie dostaje szans występów w Lechii Gdańsk prowadzonej przez Piotra Stokowca. Defensor został sprowadzony do zespołu z Trójmiasta z myślą o zabezpieczeniu i zwiększeniu rywalizacji wśród młodzieżowców. Prawdopodobnie będzie szukał gry w innym klubie.

Zacznie grać w Płocku?

Jak podaje na swoim Twitterze “Janekx89” zainteresowanie jego usługami wyraża Wisła Płock. Żuk miałby przejść do Płocka na zasadzie transferu definitywnego. Jego obecna umowa obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku, co oznacza, że prawdopodobnie będzie trzeba za niego zapłacić kwotę odstępnego.

Okres w Anglii

19-latek trafił do Gdańska w lipcu ubiegłego roku z akademii Evertonu. Wcześniej grał jedynie w grupach młodzieżowych Oldham Athletic. Prawy obrońca wystąpił tylko w 1 meczu tego sezonu ekstraklasy. W lutym wszedł na murawę na 3 minuty w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław. Ma na koncie 3 występy w reprezentacji Polski do lat 18. Portal “Transfermarkt.de” wycenia go na 100 tys. euro.