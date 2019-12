OFICJALNIE: Carlo Ancelotti trenerem Evertonu!

Stało się – po tygodniach gdybania i zastanawiania się nad nazwiskami potencjalnych następców, posadę obejmie ten, o którym mówiło się najpoważniej. Nowym trenerem Evertonu został właśnie Carlo Ancelotti.

Angielski klub, który na początku grudnia pożegnał się z dotychczasowym trenerem, Marco Silvą, bardzo sprawnie wykorzystał fakt zwolnienia innego menedżera, w innym miejscu Europy. Carlo Ancelotti po niezadowalających wynikach osiąganych w Napoli, pożegnał się z prowadzonym od ponad roku zespołem. Na znalezienie nowego pracodawcy czekał niespełna dwa tygodnie. Utytułowany trener zdążył już po raz pierwszy się przywitać, dziękując za zaufanie i ciesząc się z bycia częścią tego “historycznego klubu”.

Excited to share the news that I am joining Everton FC. I am delighted to be back in the Premier League and to be part of this historic club. Thank you for your trust in me. #WelcomeMrAncelotti #EFC #COYB pic.twitter.com/13yhM5iHnK

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) December 21, 2019