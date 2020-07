Na zakończenie sezonu ligi hiszpańskiej mistrz kraju zaledwie zremisował w meczu wyjazdowym z CD Leganes.

Real Madryt mistrzostwo Hiszpanii zapewnił sobie 16 lipca w wygranym 2:1 starciu z Villarrealem. Do ostatniej serii gier zespół Zinedine’a Zidane’a mógł więc podejść bez większej presji kibiców. Spotkanie z Leganes zakończyło się rezultatem 2:2. Podopieczni Juana Aguirre zajęli ostatecznie 18. miejsce i zostali zdegradowani z LaLiga.

Niespodziewany remis

Drużyna Realu objęła prowadzenie w 9. minucie, kiedy to zagranie Isco wykorzystał Sergio Ramos. Jeszcze przed przerwą Los Pepineros zdołali wyrównać stan meczu za sprawą Bryana Gila, asystę zanotował Jonathan Silva. W 52. na listę strzelców wpisał się Marco Asensio, natomiast Isco dopisał drugą asystę do swojego konta. Spotkanie zakończyło się podziałem punktów, ponieważ Roger Assale trafił do siatki w 79. minucie.

CD Leganes – Real Madryt 2:2 (1:1)

0:1 Sergio Ramos 9′

1:1 Bryan Gil 45+1′

1:2 Marco Asensio 52′

2:2 Roger Assale 79′

Leganes: Cuellar, Silva, Siovas, Tarin (Assale 55′), Bustinza, Rosales, Recio (Mesa 56′), Amadou (Aviles 78′), Gil, Ruibal (Guerrero 46′), Manu (Oscar 46′)

Real: Areola, Vazquez, Ramos (Nacho 46′), Militao, Mendy, Casemiro (Kroos 61′), Valverde, Isco, Asensio (Mariano 62′), Vinicius, Benzema (Jović 62′)