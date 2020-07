Rozgrywki w większości europejskich lig toczą się obecnie w szaleńczym tempie. Przerwa spowodowana pandemią wymusiła rozgrywanie meczów praktycznie co trzy dni. Piłkarze nie mają więc nawet chwili wytchnienia.

Co zrozumiałe, obecny stan rzeczy nie podoba się trenerom wielu drużyn. Swoje niezadowolenie wyraził na pomeczowej konferencji Gennaro Gattuso.

Piłkarze Napoli wygrali wczoraj rzutem na taśmę z Udinese. Po spotkaniu wypowiedział się trener ekipy z San Paolo, Gennaro Gattuso. Włoch narzeka na brak odpoczynku dla zawodników.

Teraz bierzemy udział w zupełnie innym sporcie. To nie jest piłka nożna. Granie co trzy dni bez udziału kibiców to zupełnie co innego. Zawodnicy nie są robotami