Piłkarski Sąd Polubowny przychylił się do argumentacji Wisły Kraków. W wyniku decyzji umowa Marcina Grabowskiego z krakowskim klubem została przedłużona.

Spór toczył się między “Białą Gwiazdą” a Termalicą Bruk-Bet Nieciecza. 20-letni piłkarz był wypożyczony do pierwszoligowego klubu. Informację o rozstrzygnięciu sprawy przekazał dziennikarz “sport.tvp.pl”, Mateusz Miga

Ogromne zamieszanie

Marcin Grabowski trafił do Wisły latem 2018 roku. W styczniu tego roku został wypożyczony do Termaliki. W kontrakcie piłkarza znajdowała się opcja przedłużenia umowy o rok, którą Wisła uruchomiła. Wraz z 30 czerwca, czyli z końcem wypożyczenia, piłkarz miał wrócić do Krakowa. Tak się jednak nie stało. Agent piłkarza, Grzegorz Rasiak, uważał bowiem, że przedłużenie kontraktu nie miało mocy prawnej. W międzyczasie Grabowski podpisał kontrakt z klubem z Niecieczy.

Walkower dla rywali Termialiki?

Jak się dzisiaj okazało, zrobił to bezprawnie. Grabowski zdążył w lipcu rozegrać pięć spotkań w barwach pierwszoligowca. Pojawia się zatem pytanie, czy 20-letniego piłkarza należy traktować jako zawodnika nieuprawnionego. De facto gracz był w tym czasie uprawniony do gry.