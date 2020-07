Czerwone Diabły w przyszłym sezonie chcą powalczyć o najwyższe laury w lidze angielskiej. Na celowniku znalazł się kolejny piłkarz.

Drużyna Ole Gunnara Solskjaera na 2 kolejki przed zakończeniem rozgrywek ligowych zajmuje 5. miejsce w tabeli. Klub z Old Trafford ma niewielką stratę do strefy premiowanej udziałem w Lidze Mistrzów. W przyszłym sezonie celem ma być walka o mistrzostwo.

Alternatywa dla Sancho

Głównym celem transferowym Manchesteru United pozostaje Jadon Sancho. Jeżeli jednak ta transakcja spali na panewce, to wariantem awaryjnym jest Ismaila Sarr z Watfordu. Drużyna Szerszeni może spaść z ligi i jeżeli to się stanie, to będziemy świadkami wyprzedaży.

Wyprzedaż w Watfordzie?

Senegalczyk trafił do Watfordu przed rokiem z francuskiego Stade Rennes. Zapłacono wówczas za niego kwotę 30 mln euro odstępnego. 22-latek jest wyróżniającą się postacią swojej drużyny w tym sezonie. Wystąpił w 26 spotkaniach Premier League, w których zdobył 5 bramek i 5 asyst. Jego obecna umowa obowiązuje jeszcze przez 4 lata.