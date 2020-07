Bohdan Butko wraz z końcem lipca przestanie być graczem Lecha Poznań. Zawodnik wróci do Szachtara Donieck.

Piłkarz trafił do Poznania w lutym tego roku. W barwach “Kolejorza” zdążył w tym czasie rozegrać 12. spotkań.

Bohdan Butko nie będzie zawodnikiem Lecha Poznań w nowym sezonie. Wypożyczenie Ukraińca dobiegło końca wraz z ostatnim meczem Kolejorza i nie będzie ono przedłużone. Bodzio, powodzenia! 🔵⚪️ 👉🏼 https://t.co/AYKS6oCXoH pic.twitter.com/yNa0ZcuvWg — Lech Poznań (@LechPoznan) July 21, 2020

Podstawowy prawy obrońca

Ukrainiec rozegrał większość spotkań podczas okresu wypożyczenia. Jego najpoważniejszy konkurent do gry, Robert Gumny, pauzował bowiem z powodu kontuzji kolana. To właśnie głównie przez kłopoty zdrowotne Gumnego, Butko trafił do Lecha.

Reprezentant Ukrainy

29-latek ma za sobą występy w FK Mariupol, Amkarze Perm czy Szachtarze Donieck. Rozegrał również 32. spotkania w reprezentacji Ukrainy. Wraz z kadrą pojechał na mistrzostwa Europy w 2012 oraz 2016 roku. Na turnieju we Francji rozegrał 90. minut w starciu przeciwko Polsce.