Wydaje się, że dobiega końca saga transferowa z udziałem skrzydłowego Lecha Poznań. Wybierze grę w Niemczech?

Po zakończeniu sezonu ekstraklasy Kamil Jóźwiak może przebierać w ofertach z różnych stron Europy. Władze poznańskiego muszą zacząć rozglądać się nad następcą jednego ze swoich kluczowych piłkarzy.

Kierunek Bundesliga

Jak informuje portal “polskapilka.pl”, na prowadzenie w wyścigu po Jóźwiaka wysunęła się Hertha Berlin. Władze stołecznego klubu są zdeterminowane w staraniach o pozyskanie Polaka. Kwota odstępnego ma wynieść około 5 milionów euro. Jeżeli ten transfer ostatecznie dojdzie do skutku, to młody piłkarz dołączy do Krzysztofa Piątka. Wcześniej spekulowało się o zakusach ze strony innych klubów z Bundesligi, a także belgijskiego Anderlechtu.

Ważne ogniwo Lecha

22-latek był ważną postacią zespołu prowadzonego przez Dariusza Żurawia. Zagrał w 35 spotkaniach ligowych Lecha w sezonie 2019/20, w których zdobył 8 bramek i 4 asysty. Jest uważnie obserwowany przez Jerzego Brzęczka, w reprezentacji Polski zanotował dotchczas 1 występ. Jego obecny kontrakt obowiązuje jeszcze przez 2 lata.