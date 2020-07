Pablo Machin został nowym trenerem chińskiego klubu – Qingdao Huanghai występującego w Chinese Super League.

Hiszpan zastąpi na tym stanowisku swojego rodaka Juana Manuela Lillo. Jego asystentami zostali Jordi Guerrero Costa i Jordi Balcells.

Uznana przeszłość

Pablo Machin swoją samodzielną przygodę trenerską rozpoczynał w Numancii w 2011 roku. Prowadził zespół przez dwa sezony. Następnym klubem w jego karierze była Girona FC. W tym zespole spędził najwięcej czasu, prowadząc drużynę przez ponad cztery lata. W sezonie 2016/2017 wraz z tym klubem uzyskał awans do La Ligi. Jednak latem 2018 roku trafił do największego jak do tej pory zespołu, ponieważ został szkoleniowcem Sevilli. Nie zagrzał tam długo miejsca, gdyż w marcu następnego roku został zwolniony. Zdążył popracować jeszcze w Espanyolu, lecz ten okres zakończył się po piętnastu spotkaniach.

Nowy sezon

Machin został trenerem Qingdao Huanghai na trzy dni przed rozpoczynającym się nowym sezonem. Jednak jego zespół należy do jednych z najsłabszych kadrowo, lecz formatu ligi może pomóc, gdyż drużyna występować będzie w nieco słabszej grupie.