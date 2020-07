W ostatnim czasie media donoszą o kolejnych zawodnikach mogących trafić na Stamford Bridge. “Mundo Deportivo” informuje jakoby marzeniem szefostwa Chelsea był Marc-Andre ter Stegen.

Londyński klub od kilku miesięcy prowadzi ofensywę transferową, szukając wzmocnień składu. Jedną z newralgicznych pozycji jest obsada bramki zespołu prowadzonego przez Franka Lamparda.

Nietykalny

Wydaje się jednak, że niemiecki bramkarz nie opuści zespołu “Dumy Katalonii”, gdyż klub nie ma zamiaru go sprzedać. W dalszym ciągu trwają rozmowy na temat nowego kontraktu, ponieważ obecna umowa wygasa z końcem czerwca 2022 roku. Według brytyjskich mediów Chelsea miałaby zaproponować ofertę, zawierając w niej wymianę swojego zawodnika – Kepy Arrizabalagi. Ciężko przypuszczać, aby taka transakcja doszła do skutku.

Wzmocnienia Chelsea

Londyński klub jak do tej pory dokonał dwóch transferów. Do zespołu trafili Hakim Ziyech i Timo Werner. Ponadto istnieje spore prawdopodobieństwo, że nowym zawodnikiem “The Blues” zostanie Kai Havertz, który ma opuścić szeregi Bayeru Leverkusen. Jednak to nie zapowiada koniec ruchów na Stamford Bridge, ponieważ wiele wskazuje na dodatkowe wzmocnienia linii obrony.