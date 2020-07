“Daily Express” informuje, że Tottenham szykuje ofertę za włoskiego zawodnika, który występuje w barwach Romy.

W ostatnim czasie donoszono w mediach, że piłkarzem zainteresowane są takie kluby jak Juventus czy Inter Mediolan. Z tego powodu pozyskanie zawodnika przez klub z Londynu wydaje się trudne do zrealizowania.

Olbrzymi talent

21-latek uchodzi we Włoszech za jeden z największych talentów. Niedawno powrócił do gry po poważnej kontuzji kolana. W barwach Romy skrzydłowy wystąpił jak do tej pory w 64 spotkaniach, zdobywając w nich trzynaście bramek oraz notując pięć asyst. Włoski dziennikarz Nicolo Schira informuje, że Tottenham zaoferuje kwotę 50 milionów euro. Jednak wydaje się, że włodarzy rzymskiego klubu nie zadowoli ta cena, żądając za swoją gwiazdę 60-70 milionów euro.

Zdąży na Euro

Nicolo Zaniolo jest na pewno jednym z tych zawodników, którzy zyskają na przełożonych Mistrzostwach Europy, ponieważ będzie mógł się dłużej przygotować do docelowej imprezy po odniesionej kontuzji kolana. 21-latek ma stanowić w przyszłości o sile reprezentacji, w której jak na razie wystąpił w pięciu spotkaniach, strzelając dodatkowo dwa gole.