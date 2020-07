Łączony z transferem do beniaminka ekstraklasy jest piłkarz z Ukrainy. Podbeskidzie Bielsko-Biała zbroi się na nadchodzące rozgrywki.

Podopieczni Krzysztofa Brede zapewnili sobie bezpośredni awans do polskiej elity. Władze klubu chcą na dłużej pozostać w najwyższej klasie rozgrywkowej i mają na celu wzmocnienie kadry.

Wolny zawodnik

W kontekście transferu do Podbeskidzia wymieniane jest nazwisko Władysława Szapowała z ukraińskiego SK Dnipro-1. Defensor od 1 lipca pozostaje zawodnikiem z kartą na ręku. Portal “Transfermarkt.de” wycenia go na kwotę 325 tys. euro. Wcześniej do zespołu z Bielska-Białej dołączył Węgier Gergo Kocsis.

Dwa lata w Dnipro

Szapował jest wychowankiem Wołyniu Łuck, z którego w 2018 roku przeszedł na zasadzie wolnego transferu do Dnipro. 25-latek wystąpił w 14 meczach ligowych w ostatnim sezonie, w których zdobył 1 bramkę i zanotował 1 asystę. Ukrainiec preferuje grę na pozycji lewego obrońcy.