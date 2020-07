BETFAN aplikacja mobilna

Niesamowity rozwój współczesnej technologii doprowadził do tego, że coraz częściej nasze życie równolegle do świata realnego toczy się w świecie wirtualnym. Również znaczna grupa podmiotów biznesowych rozszerza swoje działania w internecie. Ba! To właśnie ten rodzaj prowadzenia biznesu w wielu aspektach coraz częściej jest głównym źródłem dochodów, przynoszącym zdecydowanie większe zyski, niż działalność stacjonarna. Nie inaczej jest w przypadku bukmacherów. Jeszcze kilka – kilkanaście lat temu, trudno było sobie wyobrazić inne miejsce do obstawiania meczów niż klasyczne kolektury. W wielu spośród nich nie można było nawet płacić kartą! Jednak rozwój technologii sprawił, że zakłady “przeniosły” się do internetu, a co za tym idzie, bukmacherzy musieli postawić na aplikacje mobilne w związku z faktem, że ogromna część społeczeństwa większość czasu spędza patrząc w ekrany smartphonów. Czy Betfan jest bukmacherem, który posiada aplikację mobilną? Czy jest ona przystosowana na telefony z systemem Android i iOS? Skąd możemy ją pobrać? Jakie zakłady możemy na niej obstawiać? Szukamy odpowiedzi na te istotne dla każdego gracza pytania!

Bukmacher Betfan – czy ma punkty stacjonarne?

W Polsce działa wielu bukmacherów, którzy posiadają punkty naziemne w których klienci mogą zakładać standardowe zakłady, jednak Betfan skupia się na działalności w internecie. Związane jest to oczywiście z licencją Ministerstwa Finansów. Bukmacher wystąpił tylko o taką, dzięki której będzie mógł prowadzić działalność w internecie i taką też od Państwa Polskiego otrzymał. Warto zaznaczyć, że są właścicielami do dziś nie pobitego “rekordu Polski” w szybkości przyznania licencji – trwało to dokładnie sześć miesięcy od dnia wystąpienia o nią. Swego czasu w internecie pojawiały się plotki, że punkty stacjonarne Betfanu są kwestią czasu, jednak nie znalazło to potwierdzenia w rzeczywistości. Betfan skupia się na rozwijaniu swojej działalności i oferty w przestrzeni internetowej.

Czy Betfan ma aplikację mobilną dla swoich klientów?

Programiści Betfanu stworzyli bardzo ładną i przejrzystą stronę internetową. Gracze mają jednak coraz większe wymagania i gra na telefonie w mobilnej przeglądarce byłaby wyjątkowo trudna i nieporęczna. Dlatego oczywistym zdaje się być fakt, że Betfan posiada również aplikacje mobilne. Najbardziej popularnymi telefonami, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie są te, które posiadają system operacyjny Android oraz iOS. Użytkownicy zarówno jednego, jak i drugiego, bez żadnych problemów mogą skorzystać z Betfan app.

Betfan aplikacja Android – skąd ją pobrać i jak wygląda instalacja?

Użytkowanie każdej aplikacji wymaga od nowego klienta pobrania jej na swojego smartphone’a, a następnie instalacji. Gracze, którzy posiadają telefony z systemem Android są w trochę trudniejszej sytuacji, ponieważ sklep Google Play nie akceptuje aplikacji, których przeznaczeniem jest obstawianie zakładów bukmacherskich lub inna prawdziwa gra hazardowa. Nie oznacza to jednak, że użytkownicy smartphonów z Androidem stoją na straconej pozycji. Wystarczy wykonać kilka prostych kroków, aby móc cieszyć się grą na swoim telefonie takim jak Samsung, Huawei czy LG:

Wchodzimy na stronę bukmachera Betfan i szukamy zakładki “Aplikacja Mobilna”. Powinna znajdować się w pasku na górze ekranu lub po rozwinięciu menu. Musimy również zezwolić naszemu telefonowi na instalację plików z nieznanych źródeł. Jeśli tego nie uczynimy, użytkowanie aplikacji Betfan nie będzie możliwe. Na naszym smartphonie wybieramy Ustawienia, następnie przechodzimy do części Bezpieczeństwo, a dalej do zakładki Nieznane. W niektórych telefonach z Androidem konieczne może być również wybranie sekcji Ustawienia dodatkowe, co dopiero pozwoli nam na dokonanie pobrania Betfan app. Klikamy “Zainstaluj” i czekamy, aż nasz smartfon dokona poprawnej instalacji. Gdy ona się zakończy, bez żadnych problemów możemy korzystać z pełnej oferty jaką oferuje nam aplikacja mobilna Betfan.

Betfan aplikacja iOS – jak pobrać i zainstalować?

Pobranie aplikacji Betfan na iPhone’a z systemem iOS jest zdecydowanie prostsze od zadań, które wykonać musi użytkownik Androida.

Na swoim smartphonie znajdujemy ikonkę App Store, klikamy w nią, aby przejść na oficjalny sklep Apple. W wyszukiwarkę wpisujemy hasło Betfan i rozpoczynamy szukanie. Po chwili zobaczymy kilka aplikacji, z czego tylko jedna posiada kategorię “zakłady bukmacherskie”. Rozpoczynamy pobieranie odpowiedniej aplikacji, a po kilku chwilach możemy ją otworzyć.

Betfan aplikacja na telefon – czy jest ona płatna?

W żadnym wypadku aplikacja na telefon bukmachera nie jest płatna. Trudno sobie wyobrazić, aby jakikolwiek klient był gotowy zapłacić za apkę konkretnego “buka”, jeśli na rynku inni oferują ją całkowicie za darmo. Dlatego też aplikacje Betfan, zarówno na telefony z systemem Android, jak i iPhone’y z iOS-em są bezpłatne. Każde inne rozwiązanie byłoby dla bukmachera wizerunkowym strzałem w kolano, dlatego nie ma też obaw, żeby aplikacja na telefon Betfanu była w bliższej lub dalszej przyszłości płatna.

Zakładanie konta i logowanie w aplikacji mobilnej Betfan

Mechanizm zakładania konta jest wszędzie taki sam, a układ graficzny wyglądu aplikacji może różnić się nieznacznie w zależności od telefonu, który posiadamy, jednak różnice są tak niewielkie, że schemat rejestracji wyglądać będzie wszędzie identycznie. Aby zarejestrować nowe konto, musimy odnaleźć zakładkę “Utwórz konto”, wejść w nią i postępować zgodnie z wytycznymi, które tam się znajdują, po kolei i poprawnie wypełniając wszystkie pola począwszy od adresu e-mail, aż do danych osobowych. Całość procesu jest bardzo intuicyjna i nie sprawi nikomu żadnych problemów. Jeszcze prostsze jest logowanie przez użytkownika, który posiada już swoje własne konto. Obok sekcji utworzenia znajduje się zakładka “Zaloguj”, po kliknięciu w którą będziemy mogli wpisać nasz login oraz hasło.

Co daje nam użytkowanie aplikacji mobilnej bukmachera Betfan

Korzystanie z aplikacji mobilnej Betfan to zwiększenie przyjemności z gry oraz poszerzenie możliwości obstawiania meczów. Dzięki bardzo przejrzystej stronie możemy łatwo zobaczyć aktualną ofertę, przejrzeć jakie są najpopularniejsze zdarzenia, czy nie możemy skorzystać z jakiejś ciekawej promocji, a także – co szczególnie ważne w dzisiejszych czasach – przenieść się do sekcji z zakładami na żywo. Dzięki temu oglądając mecz i analizując zdarzenia boiskowe, możemy szybko przewidywać, co będzie się działo w nadchodzących minutach i postawić tego rodzaju zakład. Aplikacja Betfan na telefon jest bardzo płynna, użytkownik ma pełną wiedzę na temat tego, co postawił na swoim kuponie, a w przypadku złego kliknięcia lub chęci wycofania danego zdarzenia przed opłaceniem zakładu, może je z łatwością wycofać, klikając w inny typ, który zastąpi poprzedni lub dwukrotnie wciskając, by usunąć go całkowicie. Korzystanie z aplikacji mobilnej Betfan pozwala użytkownikowi na obstawianie zakładów w domu, w pracy, na studiach czy w autobusie!

Aplikacja mobilna Betfan – jakie zakłady możemy na niej obstawiać

W aplikacji Betfan Android czy iOS, nie znajdziemy żadnej różnicy względem tego, co oferuje nam bukmacher na swojej stronie internetowej. To sprawia, że coraz więcej graczy korzysta już jedynie z aplikacji, nie wchodząc na platformę bukmachera poprzez swoje laptopy lub komputery stacjonarne. Fani zakładów bukmacherskich mogą więc poprzez aplikację Betfanu typować wyniki i zdarzenia w takich sportach jak:

piłka nożna;

koszykówka;

siatkówka;

siatkówka plażowa;

piłka ręczna;

tenis;

tenis stołowy;

hokej na lodzie;

żużel;

kolarstwo;

krykiet;

boks;

mieszane sztuki walki (MMA);

darts;

rugby;

futbol amerykański;

futbol australijski;

snooker;

Formuła 1;

inne sporty motorowe;

W związku z nieustannie rosnącą popularnością e-sportu, bukmacher przygotował również ofertę dla tych, którzy śledzą najpopularniejsze rozgrywki graczy na komputerach. Wśród nich wymienić należy:

Counter Strike’a;

Dotę;

League of Legends;

Overwatch;

Zainteresowani mogą również obstawiać wydarzenia ze świata szeroko rozumianej rozgrywki.

Jak wygląda wygląda zakładanie kuponu w aplikacji na telefon Betfan?

Podobnie jak wykonywanie innych czynności, obstawianie zakładu jest wyjątkowo proste. Intuicyjność również zachęca do regularnego korzystania z aplikacji, ponieważ nie musimy zbytnio się natrudzić, aby wytypować interesujące nas zdarzenie. Wystarczy wykonać kilka prostych kroków, abyśmy mogli obstawiać interesujące nas zdarzenie:

Wybieramy z całej szerokiej ofert poszczególne zdarzenia, którymi jesteśmy zainteresowani. Następnie zaznaczamy typy, które naszym zdaniem będą tymi, dzięki którym uda nam się wzbogacić. Po zaznaczeniu wszystkich zdarzeń, które chcemy kumulować razem, klikamy w belkę, która umiejscowiona jest na dole ekranu aplikacji Betfan. Po kliknięciu, apka przeniesie nas do ekranu z kuponem. W tym miejscu decydujemy za jaką stawkę zamierzamy zagrać. Klikamy przycisk “Zagraj” i czekamy na wyniki naszych zdarzeń w nadziei na wygranie kuponu!

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego warto pobrać aplikację mobilną bukmachera na swój smartphone?

Korzystanie z aplikacji mobilnej bukmachera Betfan znacznie zwiększa komfort gry. Zakłady możemy obstawiać w każdym miejscu i o każdej porze, również w trakcie zawodów sportowych i meczów, które w tym momencie śledzimy na żywo. Dzięki aplikacji mamy swoje ulubione zakłady zawsze pod ręką.

Czy gra w aplikacji mobilnej Betfan jest bezpieczna?

Oczywiście, że tak! Posiadamy swoje konto zawsze przy sobie i możemy grać kiedy tylko chcemy. Dzięki temu nie musimy wylogowywać się po każdym użyciu w obawie, żeby ktoś nie użył naszego konta i nie roztrwonił pieniędzy zgromadzonych na saldzie. Również pobranie aplikacji na telefon jest w pełni bezpieczne.

Kiedy możemy pobrać aplikację mobilną Betfan na telefon?

Aplikacja mobilna Betfan może na naszym telefonie znaleźć się o każdej porze dnia i nocy. Należy jednak pamiętać, że aby obstawiać zakłady za jej pośrednictwem, musimy mieć ukończone 18 lat.

Czy na telefonie w Betfan app muszę założyć nowe konto?

Każda osoba może mieć tylko i wyłącznie jedno konto zarejestrowane na siebie. Dlatego jeśli już posiadasz założone konto – w aplikacji możesz się jedynie zarejestrować. Jeśli natomiast nie masz go – załóż go z poziomu apki Betfanu.