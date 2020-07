Niezwykle kontrowersyjnego wywiadu udzielił jeden ze znanych piłkarzy występujących obecnie w lidze chińskiej.

W wywiadzie dla stacji “China Central Television”, Brazylijczyk Oscar stwierdził, że byłby gotów rozważyć grę dla reprezentacji Chin, jeżeli tylko pozwalałyby na to przepisy FIFA.

Precedens w świecie futbolu?

Warto zaznaczyć, że wcześniej podobną decyzję podjęli tacy zawodnicy, jak Elkeson, Alan Carvalho, Fernando Henrique, czy Ricardo Goulart. Przypadek Oscara jest inny ze względu na to, że ma na koncie wiele występów w pierwszej reprezentacji Brazylii.

Błyszczy formą

28-latek od 3,5 roku jest piłkarzem klubu Shanghai Dongya, natomiast w ostatnim czasie nasiliły się spekulacje na temat jego powrotu do Europy. Nazwisko ofensywnego pomocnika było wymieniane w kontekście transferu do Interu Mediolan. W sezonie 2019 zagrał w 28 spotkaniach ligowych, w których zdobył 9 bramek i zanotował aż 18 asyst. Do swojego dorobku dołożył także 3 gole i 5 asyst w 10 meczach Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Jego dotychczasowy bilans w brazylijskiej kadrze to 48 meczów i 12 bramek.