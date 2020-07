Piłkarz poinformował o swoim odejściu z klubu na portalu Twitter. Jan Vertonghen stał się wolnym zawodnikiem po tym, jak wygasła jego umowa z Tottenhamem.

Nie poznaliśmy jeszcze najbliższych planów zawodnika. Na ten moment pozostaje bez klubu, lecz z pewnością na brak ofert nie będzie mógł narzekać. Ostatni raz pojawił się na murawie w koszulce Tottenhamu 15 lipca w starciu przeciwko Newcastle United.

So my time at the club comes to an end. A sad day for many reasons. I will miss the friends I’ve made here, the staff that make the club run, playing at the amazing new stadium & of course you fans. pic.twitter.com/qyEOlNmgFx

— Jan Vertonghen (@JanVertonghen) July 27, 2020