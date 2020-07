Drużyna z Tychów wzmacnia się przed kolejnymi rozgrywkami 1. ligi. Czy następne podejście do ekstraklasy zakończy się sukcesem?

Zakończył się sezon zasadniczy na drugim szczeblu rozgrywkowym, w którym GKS zajął 9. miejsce. Tyszanom zabrakło zaledwie 3 punktów do miejsca premiowanego udziałem w barażach o awans.

Dwóch piłkarzy z Bełchatowa

Władze klubu zaprezentowały 2 nowe ruchy transferowe. Do zespołu ze Śląska przechodzą Bartosz Biel oraz Krzysztof Wołkowicz z GKS-u Bełchatów. Obaj podpisali umowy do 30 czerwca 2022 roku z klauzulą przedłużenia pobytu o jeszcze 1 rok. Biel wystąpił w 32 meczach ostatnich rozgrywek, w których strzelił 9 goli. Bilans Wołkowicza to 2 bramki w 22 spotkaniach.

Przetasowania w kadrze

Wcześniej zarząd potwierdził sprowadzenie Nemanji Nedicia z FK Sutejska Niksić, Anatolija Kozłenko z ukraińskiego Dnipro, a także Marcela Stefaniaka z Bałtyku Gdynia. We wtorek poinformowano, że Tychy opuszczą tacy zawodnicy, jak Keon Daniel, Wilson Kamavuaka, Dario Kristo, Marek Igaz oraz Marcin Biernat.