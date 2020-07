Władze Pogoni Szczecin rozglądają się na rynku transferowym. Wzmocniona może zostać formacja ofensywna.

Do tej pory zatwierdzono tylko 3 transfery do drużyny Kosty Runjaica. Z rezerw FC Porto przyszedł Luis Mata, do Pogoni dołączyli także młodzi Mariusz Fornalczyk z Polonii Bytom oraz Bartłomiej Mruk z Garbarni Kraków.

Obiecujący transfer

Jak poinformował Daniel Trzepacz z portalu “Pogonsportnet.pl”, zarządzający klubem są bardzo blisko sprowadzenie Aleksandra Gorgonia z chorwackiego HNK Rijeka. Obecny kontrakt Austriaka obowiązuje do końca czerwca 2023 roku, a więc konieczna będzie zapłata kwoty odstępnego. Według “Transfermarkt.de” skrzydłowy jest wyceniany na kwotę 1,3 mln euro.

Sportowa rodzina

Gorgon ma polskie korzenie. Jego ojciec, Wojciech, występował niegdyś w Wiśle Kraków, a także był sędzią piłkarskim. 31-latek zagrał w 26 spotkaniach zakończonego sezonu ligi chorwackiej, w których strzelił 6 goli i zaliczył 2 asysty. Jest wychowankiem Austrii Wiedeń, gdzie występował przez większą część dotychczasowej kariery. W przeszłości był młodzieżowym reprezentantem kraju, w którym się wychował.