AS Monaco: Oleg Pietrow chwali Radosława Majeckiego

AS Monaco do nachodzącego sezonu Ligue 1 przygotowywało się w Opalenicy. Z zespołem trenuje już były zawodnik Legii Warszawa – Radosław Majecki, który przechodząc do monakijskiego klubu, stał się najdrożej sprzedanym piłkarzem z polskiego zespołu.

Wiceprezes klubu, Oleg Pietrow udzielił wywiadu Maciejowi Kaliszukowi dla “Przeglądu Sportowego”, w którym opowiedział, dlaczego AS Monaco pozyskało bramkarza.

“Polska to dobry futbolowy kraj. Jeszcze przed sprowadzeniem Majeckiego byliśmy zaznajomieni z waszym rynkiem. Jest tu wielu klasowych zawodników, do tego Polacy to twardy naród. Piłkarze mają silne charaktery. Majecki to młody i zdolny bramkarz, a przy tym mocny charakter, a szukamy właśnie takich piłkarzy, by byli oporni na pokusy, z którymi wiąże się życie na Lazurowym Wybrzeżu.”

Odejście Polaka

We wspomnianej rozmowie pojawił się także wątek Kamila Glika, który opuścił monakijski klub.

“Kamil zrobił wiele dla Monaco. Ma wielki charakter, był kapitanem, odegrał dużą rolę w historii klubu. Mamy jednak nowego trenera, który będzie wprowadzał nowy styl, i nowego dyrektora sportowego. To wszystko ma nam dać nową energię. A Kamil grał prawie wszystkie mecze w ostatnich latach, do tego liga francuska jest bardzo atletyczna. Teraz jego transfer do Włoch, gdzie zbudował karierę, jest na dobrej drodze. To była decyzja obu stron.”

Nieudany sezon

AS Monaco zajęło dziewiątą pozycję w przedwcześnie zakończonych rozgrywkach Ligue 1. Tym samym nie zakwalifikował się do udziału w europejskich pucharach. Przed nadchodzącym sezonem trenerem klubu został Niko Kovač.