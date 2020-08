Inter Mediolan wicemistrzem Włoch. “Nerazzurri” pokonali Atalantę [WIDEO]

Inter Mediolan wygrał na wyjeździe z Atalantą 2:0 i zajął na koniec sezonu Serie A drugą pozycję w tabeli. Atalanta mimo porażki obroniła miejsce na podium.

Gole dla podopiecznych Antonio Conte zdobyli Danilo D’Ambrosio oraz Ashley Young. Finalna przewaga w tabeli Juventusu nad Interem wyniosła zaledwie punkt.

Spotkanie rozpoczęło się fenomenalnie dla gości. Już w pierwszej minucie centra Ashleya Younga i główka Danilo D’Ambrosio dały prowadzenie Interowi.

W 20. minucie “Nerazzurri” strzelili drugą bramkę. Technicznym strzałem zza pola karnego popisał się Young. Anglik do asysty dołożył gola.

VINTAGE ASHLEY YOUNG GOAL

Throwback to his Aston Villa days when he was a winger 👌🏽pic.twitter.com/6mGNzo0ymw

— Uncle Sharma (@RSharmzz) August 1, 2020