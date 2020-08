Bologna FC – Torino FC. Typy, kursy (2.08.2020)

Bologna FC na zakończenie sezonu zagra z Torino. Czy Andrea Belotti i spółka ponownie pokonają rywala?

Bologna FC – Torino FC zapowiedź

Podopieczni Sinisy Mihajlovicia obecnie zajmują 12. miejsce w lidze i wciąż mają perspektywy na pierwszą dziesiątkę. To zespół, który gra w kratkę, a jego bolączką często są problemy w defensywie. Dowodem na to jest seria meczów ze straconą bramką – drużyna po raz ostatni zachowała czyste konto jeszcze we wrześniu w spotkaniu z Genoą.

Torino, które znajduje się na 16. pozycji również już dawno nie zanotowało czystego konta, aczkolwiek czeka na to miesiąc – czyli krócej niż najbliższy rywal. Drużyna jednak od czterech spotkań nie potrafiła wygrać, co nie jest dla niej dobrym prognostykiem.

Poprzednie spotkanie zespołów zakończyło się wygraną Torino 1:0. Poza tym Bologna nie pokonała tego przeciwnika u siebie już od trzech lat. Może w niedzielnym starciu przełamią swoją serię?

Bologna FC – Torino FC kursy

Według bukmacherów, większe szanse na triumf ma w tym starciu Bologna. Kurs na wygraną gospodarzy oceniono na 1.97, z kolei na zwycięstwo gości na 3.60. Możliwość remisu ustalono na kurs 4.10.

Bologna FC – Torino FC typy

Wydaje się, że obie drużyny powinny znaleźć tutaj drogę do bramki. Na brak skuteczności ostatnio może jednak narzekać Andrea Belotti. Włoch nie zdobył gola w czterech poprzednich meczach, aczkolwiek może tym razem się przełamie?

