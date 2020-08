Od dłuższego czasu mówiło się o możliwym powrocie doświadczonego defensora. Ostatecznie zagra w Częstochowie?

Zarządzający Rakowem nie próżnują w tym okienku transferowym. Już wcześniej potwierdzono sprowadzenie takich piłkarzy, jak Vladislavs Gutkovskis, Marcin Cebula, Michała Litwa oraz Branislav Pindroch.

Zastąpi Jacha?

Szeregi zespołu Marka Papszuna opuścił Jarosław Jach, dlatego też priorytetem było pozyskanie środkowego obrońcy. Jak podaje na Twitterze “Janekx89”, wybór padł na Macieja Wilusza, który jest bliski złożenia podpisu pod umową. Pozostawał bez klubu po ogłoszeniu rozstania z Uralem Jekaterynburg.

Były kadrowicz

Wilusz zanotował 8 występów w sezonie 2019/20 ligi rosyjskiej, przez znaczną część rozgrywek przebywał w gabinetach lekarskich. Byłby to jego powrót do ekstraklasy po 3 latach. W 2017 roku opuścił Lecha Poznań na rzecz FK Rostów. 31-latek na swoim koncie ma 4 mecze w pierwszej reprezentacji Polski. Serwis “Transfermarkt.de” wycenia go na kwotę 500 tys. euro.