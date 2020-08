Nie trzeba było czekać na odpowiedź trenera Lechii Gdańsk odnośnie poważnych zarzutów byłego podopiecznego.

Przypomnijmy, że przed kilkoma dniami Marco Paixao w wywiadzie na naszych łamach udzielił kontrowersyjnej wypowiedzi na temat Piotra Stokowca. Napastnik nazwał szkoleniowca “wielkim rasistą”. Według niego w wielu sytuacjach był traktowany nie fair. Obecny trener klubu z Trójmiasta postanowił odnieść się tych słów w rozmowie z “Przeglądem Sportowym”.

Dla mnie jest to tak absurdalne i wyssane z palca, że nawet nie wiem, jak się do tego odnieść. Marco jest jednym z zawodników, którzy nie potrafili odejść z klubu z klasą i który bezpodstawnie rzuca jakieś oszczerstwa. Nie dostosował się do zasad, które od początku uzgodniłem z drużyną. Jego sytuacja była specyficzna, miał kilka tygodni do zakończenia kontraktu i zażądał gigantycznych pieniędzy, których klub nie był w stanie mu zapewnić. Ostatecznie jednak odszedł za nieprzestrzeganie reguł, które zostały wprowadzone w zespole. Myślę, że w tym przypadku pewne granice zostały mocno przekroczone, dlatego mocno zastanawiam się nad powzięciem kroków prawnych, bo na pewno tej sprawy tak nie zostawię.