Janusz Góra oraz Dariusz Dudka będą nowymi asystentami trenera w Lechu Poznań – poinformowała oficjalna strona internetowa klubu. Do niedawna to stanowisko zajmowali Dariusz Skrzypczak oraz Karol Bartkowiak.

Skrzypczak został samodzielnym szkoleniowcem beniaminka PKO Ekstraklasy – Stali Mielec. Z kolei drugi z wyżej wymienionych przenosi się do rezerw “Kolejorza”, gdzie będzie asystentem odpowiadającym za pracę z piłkarzami, którzy mogą w perspektywie przenieść się do pierwszej drużyny.

Zmiana

Nowy asystentami Dariusza Żurawia zostali Janusz Góra oraz Dariusz Dudka. W komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej Lecha Poznań możemy przeczytać wypowiedź dyrektora sportowego – Tomasza Rząsy.

“- Było jasne, że na początku przygotowań trener będzie chciał mieć już komplet współpracowników, dlatego w poniedziałek i wtorek dogrywane były szczegóły umów nowych asystentów. Pracowaliśmy intensywnie nad tym tematem od jakiegoś czasu. Zależało nam na tym, żeby to były osoby, które nadal pasują do naszej filozofii gry. Wiedzieliśmy, jak chcemy przemodelować sztab, mocno dyskutowaliśmy nad tym z trenerem i teraz możemy przedstawić efekty. Ważne jest to, żeby przy okazji zmian w sztabie pierwszej drużyny wzmocnić także współpracę z Akademią na szczeblu trenerskim – opowiada”

Sezon

Lech Poznań wywalczył wicemistrzostwo Polski. Tym samym zapewnił sobie udział w kwalifikacjach do Ligi Europy. Do walki o awans do tych rozgrywek “Kolejorz” przystąpi 27 sierpnia.