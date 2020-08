Który bukmacher daje bonus na urodziny?

Dzień urodzin to dla każdego z nas wyjątkowa data. Jedni wolą o niej nie wspominać, wiedząc, że kolejny rok za nimi, inni zaś hucznie świętują. Jednych i drugich łączy jednak to, że niezależnie w jaki sposób zamierzają obchodzić urodziny, to chętnie przyjmują prezenty. Nie inaczej jest w przypadku polskich bukmacherów, którzy oferują swoim graczom bonusy urodzinowe. W jaki sposób możemy otrzymać bonus urodzinowy od bukmachera? Który bukmacher ma bonusy urodzinowe w swojej ofercie? Jak prezentują się oferty urodzinowe u polskich legalnych bukmacherów?

Bukmacher na urodziny – TOTALbet i jego oferta dla graczy

Totalbet w dniu urodzin swoim klientom oferuje bonus w postaci dziesięciozłotowego freebetu. Wszak nic tak nie cieszy, jak kupon trafiony w urodziny – zachęca do udziału w obstawianiu zielony bukmacher. Odebranie bonusu jest niezwykle proste i nie sprawi żadnego problemu osobie, która ma już konto na platformie Totalbetu. Jak zdobyć ten bonus urodzinowy? Pierwszym krokiem jest oczywiście zalogowanie się do swojego konta Totalbet. Następnie w zakładce pomocy, znajdujemy kategorię “kontakt”, która umożliwi nam skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta. To właśnie pracownika musimy poprosić o zapisanie na naszym koncie urodzinowego freebeta od Totalbetu. Kiedy użytkownicy mogą skorzystać z oferty przeznaczonej z okazji ich święta? Organizator przewiduje równy tydzień na obrócenie ofiarowanym dziesięciozłotowym prezentem: są to trzy dni przed urodzinami, dzień urodzin, a także trzy kolejne dni następujące po nich. Kto może skorzystać z tej wyjątkowej promocji? Oczywiście osoby, które ukończyły 18 rok życia, a także posiadają konto na stronie Totalbetu, którego status oznaczony jest jako zweryfikowany. Musieli oni także dokonać depozytu oraz zawrzeć przynajmniej jeden zakład z salda głównego w historii konta.

ForBET bukmacher – bonus na urodziny od forBETu

Drugim bardzo znanym na polskim podwórku bukmacherem, który posiada bonus urodzinowy, jest Forbet. Przygotował on specjalną promocję dla osób, które są aktywnymi graczami i w najbliższych dniach kończyć będą kolejny rok swojego życia. Jakie musimy spełnić warunki, aby otrzymać bonus na urodziny od Forbetu? Przede wszystkim musimy mieć założone konto na platformie tego bukmachera. Promocja dotyczy tych graczy, którzy w okresie ostatnich trzech miesięcy wpłacili na swoje saldo główne minimum sto złotych depozytu i dokonali przynajmniej jednokrotnego obrotu we wspomnianym okresie. Obrót ten liczony jest do dnia poprzedzającego dzień urodzin użytkownika. Nowi gracze mogą zadawać sobie pytanie – czy oni także mogą skorzystać z tej oferty. Tak, mogą! Dotyczy ona również tych z użytkowników, którzy dołączyli do Forbetu w okresie siedmiu dni przed albo siedmiu dni po swoim święcie. Bukmacher zaznacza, że w przypadku zarejestrowania konta do siedmiu dni po urodzinach, nowy gracz powinien zgłosić się pod adres e-mailowy [email protected]

Bonus na urodziny od bukmachera – co da nam forBET?

Graczom, którzy spełniają warunki, które wskazuje Forbet, zostanie przypisany bonus urodzinowy – 20 złotych. Obrót bonusem urodzinowym – czy musimy go dokonać i na jakich zasadach? Tak – to oczywiste – pieniądze, które otrzymamy musimy przeznaczyć na grę u bukmachera. Gracze, którzy otrzymają tego rodzaju prezent, zobowiązani są do zagrania na kwotę dwukrotności wysokości prezentu po kursie minimalnym 2,00. Minimalny kurs pojedynczego zdarzenia w zakładach akumulowanych (AKO) musi wynosić 1,20. Bonus, który przypisywany jest w dniach od poniedziałku do piątku, w kolejce oczekiwać będzie 14 dni. Również dokładnie dwa tygodnie wynosi czas, który mamy na obrócenie prezentem.

Bonus urodzinowy od Etoto – co zrobić aby go otrzymać?

Bukmacher, który reklamowany jest przez Mateusza Borka, Romana Kołtonia czy Tomasza Smokowskiego, również posiada w swojej ofercie pewnego rodzaju bonus na urodziny. Etoto jednak warunkuje otrzymanie go dołączeniem użytkownika do elitarnego grona VIP. Ci którzy znajdują się w klubie VIP Etoto mają priorytetowe wypłaty, osobistego asystenta, specjalny bonus powitalny, wyjazdy na mecze oraz różnego rodzaju specjalne oferty i bonusy. Jednym z nich jest wspomniany bonus urodzinowy. Co zrobić, aby dołączyć do klubu VIP i otrzymać bonus urodzinowy od Etoto? Bukmacher wynagradza lojalnych klientów, którzy są z nim związani dostatecznie długo, często odwiedzają jego stronę, często wpłacają i mają sesje z wysokim obrotem, a także stawia wiele rodzajów zakładów. Etoto nie oferuje jednak bonusu urodzinowego dla zwykłych graczy, tak jak czyni to Totalbet i Forbet.

Bonus urodzinowy w STS-ie – czy jest w ofercie?

Niestety oferta STS-u, choć jest bardzo bogata, nie zawiera w sobie bonusu urodzinowego. STS urozmaica swoim klientom grę na podstawie innych promocji. Wśród nich należy wymienić wiele freebetów, zakładów bezpiecznych bez ryzyka, czy akcji specjalnych, które trwają w ograniczonym okresie czasu. Mimo wszystko prezent urodzinowy od jednego z najpopularniejszych bukmacherów w Polsce, byłby niezwykle pożądany przez każdego ze stałych użytkowników Star-Typ Sportu.

Czy bukmacher Fortuna oferuje bonus na urodziny?

Niestety tak jak w przypadku STS-u, Fortuna także nie przygotowała w swojej ofercie żadnego prezentu urodzinowego dla stałych, aktywnych graczy, jak i tych, dla których taka okazja miałaby być zachętą do dołączenia do społeczności użytkowników Fortuny. Bonus urodzinowy w Fortunie możemy sprezentować sobie jednak my sami! W jaki sposób to zrobić? Jeśli jesteśmy aktywnymi typerami, którzy obstawiają sporo meczów, wówczas mamy zebranych sporo punktów Fortuna Klub Plus na naszym koncie. Punkty te możemy przeznaczyć na zakupienie specjalnych bonusów za pomocą “fortunowego” Eshopu. Niestety jednak, kolejny z wielkich bukmacherów nie przygotowuje dla swojego klienta tego konkretnego rodzaju promocji.

Betclic – bonus na urodziny bukmachera

Betclic także nie posiada oferty w postaci bonusu urodzinowego. Jednak w lipcu 2020 roku bukmacher ten stworzył promocję związaną ze swoimi pierwszymi urodzinami. Każdy z graczy mógł wygrać bonus w wysokości od pięciu złotych aż do dwóch tysięcy. Niestety promocja ta była ograniczona w czasie, dlatego pozostaje jedynie mieć nadzieję, że w kolejnych latach, Betclic również hojnie będzie rozdawał bonusy z okazji swoich urodzin!

Totolotek – czy posiada bonus urodzinowy dla klientów?

Niestety i zarządzający Totolotkiem nie zdecydowali się na poszerzenie bogatej oferty o bonus na urodziny dla swoich klientów. U tego bukmachera możemy zagrać na różne sposoby. Totolotek zachęca nas do pobrania aplikacji, za co wypłaca bonus, proponuje oczywiście bonus powitalny, daje szansę na stworzenie potężnej kombinacji, co pozwoli na wygranie o 66% wyższej kwoty, może także ofiarować bonus w przypadku przegranej (Lucky Looser). Totolotek oferuje także program lojalnościowy, jednak nie mają stworzonego specjalnego bonusu na urodziny. BetClub program, w którym można zbierać punkty lojalnościowe, pozwala je natomiast wymieniać na środki do gry, dlatego sami możemy sobie sprawić tego rodzaju prezent.

Czy LV Bet oferuje graczom prezent w postaci bonusu urodzinowego?

Niestety również LV Bet nie zdecydował się udostępnić swoim klientom oferty w postaci urodzinowego bonusu. Podobnie jak wyżej wymienieni organizatorzy zakładów, również i ten stawia na bonusy powitalne, kupony bezpieczne, a także ceni użytkowników, którzy stawiają skumulowane zakłady. Nie ma jednak możliwości radosnego celebrowania wyjątkowego dnia urodzinowego dzięki darmowemu zakładowi freebet oferowanemu w tym dniu przez bukmachera dla swojego stałego klienta.

Bonus urodzinowy w Betfanie – czy istnieje?

Nie inaczej wygląda sprawa w Betfanie. On również oferuje swoim klientom całkiem szeroki wachlarz bonusów i promocji. Możemy znaleźć klasyczny bonus powitalny w Betfanie, bez problemów wykorzystamy także zakłady “cash out”, część z kursów każdego dnia jest dodatkowo podwyższana, możemy również liczyć na freebety od organizatora. Jednak niestety w całej szerokiej palecie, nie znajdziemy bonusu na urodziny w Betfanie.

Bonusy urodzinowe – gdzie grać, by z nich skorzystać

Powyższa analiza wskazuje jednoznacznie, że tak naprawdę dwóch bukmacherów chętnie da nam raz do roku prezent urodzinowy w postaci bonusu. Jest to Totalbet oraz Forbet, u których możemy liczyć na dorzucenie do naszego konta głównego darmowego freebetu. Etoto również oferuje możliwość bonusów urodzinowych, jednak tylko w przypadku dołączenia do klubu VIP. Pozostali bukmacherzy, choć mają bardzo szeroką ofertę, to nie pozwolą graczowi uczcić swojego święta darmowym zakładem.

A jeśli Twoje urodziny już za rogiem, przyjmij najserdeczniejsze życzenia! Samych dobrych przewidywań, aby Twoja ukochana drużyna wygrywała każdy mecz, który na nią postawisz, zawsze taką liczbą punktów i bramek jaką wskażesz. I oczywiście, tylko i wyłącznie wysokich zdobyczy pieniężnych! Najlepszego!

Pytania i odpowiedzi

Oto najważniejsze pytania, które pojawiają się w kwestii bonusów urodzinowych od bukmachera.

Do jakiego wieku można korzystać z bonusów urodzinowych?

Zarówno Totalbet, jak i Forbet nie wskazują do jakiego wieku można grać u bukmachera, co oczywiście oznacza, że każdy może skorzystać z bonusów urodzinowych! Każdy, kto ma już na karku 18 lat!

Czy bonus urodzinowy dostaniemy tylko grając online?

Tak, ponieważ u każdego z bukmacherów konieczny jest kontakt z biurem obsługi klienta, celem zweryfikowania wieku uczestnika i tego, czy w rzeczywistości danego dnia lub w nadchodzącym czasie będzie świętował kolejną wiosnę swojego życia.

Czy u bukmacherów możemy grać za pośrednictwem smartphonów?

Tak! Forbet oferuje grę zarówno za pośrednictwem telefonów z systemem Android, jak i iPhone’ów z iOs-em. Totalbet obecnie jest dostępny tylko na telefony z Androidem.