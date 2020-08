Sandecja Nowy Sącz: Krzysztof Baran odchodzi z klubu

Prezes klubu – Arkadiusz Aleksander poinformował na Twitterze, że Krzysztof Baran odchodzi z Sandecji Nowy Sącz.

Bramkarz trafił do drużyny Sandecji latem 2019 roku. Jednak jego przygoda z klubem z Nowego Sącza nie trwała długo. Jak na razie nie wiadomo, gdzie 30-latek będzie kontynuował piłkarską karierę.

Kariera

Krzysztof Baran najwięcej występów zgromadził w drużynie Jagiellonii Białystok, której był zawodnikiem w latach 2011-2016. Jego licznik zatrzymał się 39 meczach, zachowując w nich sześć czystych kont. Jednak w czasie przygody w zespole z Podlasia dwukrotnie był wypożyczany. Najpierw do Ruchu Radzionków, następnie do Podbeskidzia Bielsko-Biała. Przed przejściem do Sandecji Nowy Sącz był piłkarzem GKS-u Katowice. Krzysztof Baran w barwach klubu z Nowego Sącza wystąpił tylko w dwóch spotkaniach, tracąc w nich aż sześć bramek.

Sezon

Sandecja Nowy Sącz zajęła dwunastą pozycję w rozgrywkach Fortuna 1. Ligi, mając tylko cztery punkty przewagi nad Olimpią Grudziądz, która nie utrzymała się w pierwszej lidze. Trenerem klubu jest Piotr Mandrysz.