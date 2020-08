Arsienał Tuła – Achmat Grozny. Typy, kursy (9.08.2020)

Arsienał Tuła w pierwszej kolejce rosyjskiej Premier Ligi zagra u siebie z Achmatem Grozny. Czy gospodarze przedłużą serię meczów bez porażki z ubiegłego sezonu?

Arsienał Tuła – Achmat Grozny zapowiedź

Ostatni sezon zakończył się dla gospodarzy dość udanie. Drużyna finalnie zajęła 9. miejsce, tracąc tylko dwa punkty do gry w europejskich pucharach. Poza tym w ostatnich trzech kolejkach minionego sezonu Arsienał nie przegrał ani razu, chociaż wcześniej mógł drżeć o utrzymanie po przegranych w pięciu meczach z rzędu.

Tymczasem Achmat utrzymał się rzutem na taśmę. Drużyna zakończyła rozgrywki na 13. miejscu, z 31 punktami na koncie – tyle samo miała 15. Krylia Sowietow Samara, która pożegnała się z ligą. Ostatnio zespół grał w kratkę, ale potrafił choćby zatrzymać Zenit u siebie.

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne

Zarejestruj się z linku z kodem promocyjnym GRAMGRUBO50 > REJESTRACJA Wpłać swój pierwszy depozyt Zagraj swój pierwszy kupon i w przypadku przegranej otrzymaj zwrot do 50 zł!

Poprzednie starcie zespołów, które odbyło się w Tule, zakończyło się wygraną 3:1 gości. Dwie bramki dla Krasnodaru zdobył Odise Roshi, natomiast jedną Jewgienij Charin. Z kolei gola pocieszenia dla Arsienału w doliczonym czasie strzelił Jewgienij Lutsenko. Jak się zakończy tym razem?

Arsienał Tuła – Achmat Grozny kursy

Faworytem bukmacherów w tym spotkaniu jest drużyna gospodarzy. Kurs na wygraną Arsienału wynosi 2.55, natomiast na triumf Achmata 2.95. Z kolei kurs na remis oceniono na 3.15.

Arsienał Tuła – Achmat Grozny typy

W tym starciu obie drużyny powinny znaleźć drogę do bramki. Faworytem do zdobycia jednej z nich jest Jewgienij Lutsenko, który również w poprzednim pojedynku zespołów znalazł drogę do bramki.

Tuła – Achmat | Typ: Obie drużyny strzelą gola @1.91 BetClic

Tuła – Achmat | Typ: Lutsenko strzeli gola @2.55 BetClic