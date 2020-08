Oficjalnie: Pierre-Emile Højbjerg zawodnikiem Tottenhamu

Tottenham Hotspur FC ogłosił, że nowym piłkarzem klubu został Pierre-Emile Højbjerg. Zawodnik przeszedł na zasadzie transferu definitywnego z Southampton FC.

Duński pomocnik związał się umową z “Kogutami”, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2025 roku. Piłkarz będzie występował z numerem 5. na koszulce.

✍️ We are delighted to announce the signing of Pierre-Emile Højbjerg from Southampton!#HøjbjergIsHere ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 11, 2020