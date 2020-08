“Le10Sport” informuje, że Manchester City oraz Paris Saint-Germain mają na swoim celowniku Thiago Alcantarę. Piłkarz najprawdopodobniej opuści Bayern Monachium.

Thiago ma kontrakt z drużyną ze stolicy Bawarii do końca czerwca 2021 roku, lecz piłkarz zdaje się mieć ochotę na spróbowania swoich sił w nowym klubie.

Kariera

Thiago Alcantara w 2004 roku dołączył do FC Barcelony. W barwach pierwszej drużyny “Dumy Katalonii” wystąpił w 100 spotkaniach, zdobywając w nich jedenaście bramek oraz notując dwadzieścia asyst. Latem 2013 roku przeniósł się do Bayernu Monachium. W koszulce zespołu ze stolicy Bawarii pojawiał się na murawie w 232 meczach, trafiając do siatki rywali 31 razy oraz notując 37 asyst. Wraz z tym klubem m.in. sięgnął siedmiokrotnie po Mistrzostwo Niemiec.

Sezon

Bayern Monachium zajął pierwsze miejsce w niemieckiej Bundeslidze. Tym samym zdobył ósme mistrzostwo z rzędu, a trzydzieste w całej historii klubu. Ponadto “Bawarczycy” w dalszym ciągu mają szansę na trofeum Ligi Mistrzów. W ćwierćfinale tych rozgrywek zmierzą się z FC Barceloną. Spotkanie odbędzie się w piątek, o godzinie 21:00.