Oficjalnie: Mateusz Kuzimski zawodnikiem Warty Poznań

Warta Poznań poinformowała na swojej stronie internetowej, że Mateusz Kuzimski został zawodnikiem klubu. Piłkarz podpisał roczny kontrakt z “Zielonymi” z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Mateusz Kuzimski do Warty Poznań trafił na zasadzie transferu definitywnego z Chojniczanki Chojnice. Piłkarz w ubiegłym sezonie wystąpił w 30 spotkaniach Fortuna 1. Ligi, zdobywając w nich piętnaście bramek oraz notując dwie asysty.

Słowa zawodnika

Na oficjalnej stronie internetowej Warty Poznań możemy przeczytać wypowiedź piłkarza dotyczącą nowego klubu.

“- Atmosfera w drużynie jest bardzo fajna. Myślę, że nie będę miał problemów, aby wkomponować się w zespół – mówi o swoich pierwszych chwilach w nowym klubie sam zainteresowany.”

“- Skupię się na tym, żeby wywiązywać się ze swojej roli, czyli zdobywać bramki. Będę mocno pracował nad tym, żeby było ich jak najwięcej, bo korzyść z tego będzie miała przede wszystkim cała drużyna – dodaje Kuzimski.”

Wymarzony sezon

Warta Poznań zajęła trzecią pozycję w Fortuna 1. Lidze. To pozwoliło “Zielonym” wziąć udział w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. W pierwszej rundzie baraży klub z Poznania okazał się lepszy od Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. Z kolei w decydującym o awansie starciu, “Zieloni” pokonali Radomiaka Radom. Tym samym Warta wraca do Ekstraklasy po 25 latach.

Fot. Twitter Warta Poznań