Oficjalnie: Karol Czubak zawodnikiem Widzewa Łódź

Oficjalna strona internetowa klubu ogłosiła, że nowym zawodnikiem Widzewa Łódź został Karol Czubak. Piłkarz podpisał dwuletnią umowę z łódzkim zespołem.

Poprzednim klubem zawodnika była Bytovia Bytów. Karol Czubak w ubiegłym sezonie wystąpił w 31 spotkaniach, w których zdobył siedemnaście bramek oraz zanotował cztery asysty.

Piłkarz

Czubak jest wychowankiem Sparty Sycewice. Spektakularnego wyczynu dokonał w Jantarze Ustka, gdzie w lidze okręgowej zdobył 46 bramek w jednym sezonie. Wówczas udał się na testy do Śląska Wrocław, ale do transferu nie doszło. Piłkarz wylądował w Bytovii i tam także potrafił się pokazać z dobrej strony. Wraz z klubem walczył o awans do Fortuna 1. Ligi, lecz w pierwszej rundzie baraży Bytovia przegrała po konkursie rzutów karnych z Resovią.

Słowa zawodnika

Na oficjalnej stronie internetowej Widzewa Łódź możemy przeczytać wypowiedź piłkarza po transferze do klubu.

“Czuję ogromne emocje związane z dołączeniem do Widzewa Łódź. Pamiętam swój mecz w “Sercu Łodzi”, kiedy kibice ponieśli gospodarzy do zdobywania kolejnych bramek, dali im podwójną moc. Cieszę się, że będę mógł dla nich grać. Chcę wywalczyć sobie miejsce w pierwszym składzie i zostać ważną postacią zespołu – zapowiedział Karol Czubak, nowy snajper czerwono-biało-czerwonych.”

Fot. Twitter Widzew Łódź