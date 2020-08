W piątek potwierdzono wcześniejsze przypuszczenia na temat tego, która stacja pokaże mecz Kolejorza w 1. rundzie kwalifikacji do fazy grupowej Ligi Europy.

Pierwotnie mecz miał być transmitowany w TVP Sport. Taką informację podał na Twitterze dyrektor tej stacji, Marek Szkolnikowski, natomiast dzień później wycofał się ze swoich wcześniejszych słów. Wygląda na to, że konkurencja w postaci Polsatu Sport złożyła korzystniejszą ofertę.

W otwartym kanale

Mecz Lecha Poznań z łotewskim klubem Valmiera FC odbędzie się w czwartek 27 sierpnia o godzinie 21:00. Transmisja w kodowanym Polsacie Sport, a także w Super Polsacie, który jest ogólnodostępny w telewizji naziemnej.

Pozostałe mecze polskich klubów

Jeżeli chodzi o pozostałe zmagania polskich zespołów w pucharach, to prawa do transmisji meczu Legii Warszawa z Linfield FC posiada Telewizja Polska. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy któraś stacja wykupi prawa do spotkań Piasta Gliwice z Dynamem Mińsk i Cracovii z Malmo FF.